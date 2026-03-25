Нові рішення для Збройних сил України готують в Міністерстві оборони.

Очільник МОУ Михайло Федоров провів краштест нових рішень, що зараз готує оборонне відомство, під час закритої зустрічі з бійцями ЗСУ, які тримають фронт на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Урядовці вже готують низку дієвих рішень, що призведуть до ключових змін в армії. Про це міністр 25 березня повідомив у Telegram.

За його словами, готуються ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ. Також опрацьовуються окремі підходи для штурмовиків і піхотинців, які стосуються термінів служби та зарплат.

Це буде пакет конкретних проектів, які мають системно змінити ситуацію, — пояснив Федоров.

Також глава Міноборони обговорив з військовими проблеми та ситуацію на фронті. Говорили про тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнена логістика під постійними атаками дронів. Також була мова про дефіцит бійців та якість підготовки військових, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

Федоров поінформував, що ведеться спільна робота над тим, щоб масштабувати країни-агресора РФ та посилити позиції на фронті.

Нагадаємо, у січні Михайло Федоров заявив, що в розшуку Міністерства оборони України перебувають 2 млн громадян. Ще 200 тис. бійці самовільно залишили військові частини (СЗЧ).