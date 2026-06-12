В Україні відкриють ринок рекрутингу іноземців. Фото:

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Ринок рекрутингу іноземних громадян для участі в захисті країни планують в Україні.

До процесу залучать приватні рекрутингові компанії, які проводитимуть пошук і попередній відбір добровольців за межами України, проводитимуть необхідні процедури добору і після цього направлятимуть добровольців в Україну. Про це 12 червня повідомили в Міністерстві оборони.

У планах суттєво збільшити кількість іноземних військовослужбовців у складі підрозділів. Зазначається, що планується наростити частку легіонерів серед штурмовиків і піхотинців приблизно в пропорції 1:1.

Командування хоче створити окремий ринок залучення іноземців, які бажають вступити до лав українських підрозділів на добровільній основі.

Нагадаємо, 12 червня президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення виплат військовослужбовцям, нові контракти для піхотинців та додаткові фінансові стимули для бойових командирів. Очікується, що в тилу військові отримуватимуть щонайменше 30 тис. грн. А для піхотинців першої лінії будуть контракти з середніми виплатами в 300 тис. грн.