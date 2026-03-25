Офіцер ДПСУ втік за кордон під час служби на Закарпатті.

https://racurs.ua/ua/n212842-oficer-dpsu-vtik-za-kordon-pid-chas-slujby-na-zakarpatti-jurnalist.html

Ракурс

Офіцер Державної прикордонної служби України втік за кордон під час служби на Закарпатті.

Інцидент з втечею стався ще 21 березня на ділянці відділу прикордонної служби «Великий Березний». Лейтенант ДПСУ самовільно залишив місце несення служби та втік за кордон. Про це журналіст Віталій Глагола 25 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що о 23.40 прикордонники отримали інформацію про те, що їхній колега зник з позиції. Вже за п’ять хвилин підрозділи Прикордонної служби були підняті по тривозі й було вислано пошукову групу.

Попередньо відомо, що українського офіцера затримали словацькі колеги за 500 м від кордону. А за 200 м було від держкордону було знайдено пістолет Макарова, два споряджені магазини з 16 набоями й військову форму.

За моєю інформацією, саме цю зброю офіцер викинув перед втечею за кордон, щоб позбутись доказів. Показово, що інцидент стався ще 21 березня, але про нього не повідомляли публічно, — написав Глагола.

Нагадаємо, це не перша втеча українських прикордонників за кордон. Так, влітку минулого року військовослужбовець ДПСУ втік до Словаччини прямо з КПП «Ужгород». У сусідній країні він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.