Ще один спосіб схуднення виявили американські учені

Американські вчені виявили ще один спосіб схуднення

Дотримання однакових прийомів їжі та споживання постійної кількості калорій щодня може допомогти людям схуднути більше, ніж різноманітна «здорова» дієта.

Це встановило дослідження Американської психологічної асоціації, повідомляє прес-служба організації.

Учені виявили, що дорослі, які дотримувалися більш рутинних моделей харчування, таких як повторення одних і тих же прийомів їжі і підтримання споживання калорій стабільним з плином часу, втратили більше ваги під час 12-тижневої поведінкової програми зниження ваги, ніж ті, хто їв більш різноманітну дієту.

Підтримання здорового харчування в сучасному харчовому середовищі вимагає постійних зусиль і самоконтролю, — наголошують дослідники. — Створення розпорядку дня під час їжі може зменшити цей тягар і зробити здоровий вибір більш автоматичним.

У межах дослідження учені проаналізували детальні журнали їжі в режимі реального часу щодо 112 дорослих із надмірною вагою або ожирінням, які були зареєстровані в структурованій поведінковій програмі схуднення:

учасників попросили відстежувати все, що вони їли щодня за допомогою мобільного додатку, а також робити щоденне зважування за допомогою бездротових ваг;

щоб переконатися, що дані відображають послідовні звички, дослідники зосередилися на перших 12 тижнях програми — період, коли учасники, як правило, найбільш залучені та точні у відстеженні споживання їжі.

Потім дослідники оцінили ступінь «рутинізації» раціону кожної людини двома способами:

проаналізували стабільність калорійності, тобто те, наскільки щоденне споживання калорій коливалося від дня до дня та між буднями й вихідними;

вивчили повторюваність раціону, відстежуючи, як часто учасники вносили в щоденник одні й ті самі страви та перекуси з плином часу, замість того, щоб постійно обирати нові продукти.

В результаті:

ті, хто повторював багато тих самих продуктів, а не їв різноманітні, втратили в середньому 5, 9% маси тіла, порівняно з 4, 3% серед тих, чий раціон був більш різноманітним;

дослідження також показало, що більша стабільність щоденного споживання калорій була пов’язана з кращими результатами. З кожним збільшенням щоденних коливань на 100 калорій втрата ваги зменшувалася приблизно на 0,6% протягом періоду дослідження.

Результати дослідження свідчать про те, що спрощення вибору продуктів харчування, таке як створення ротації основних страв та підтримка стабільного споживання калорій, може допомогти людям виробити стійкі звички в складних харчових умовах, — наголошується у статті.

Однак дослідники попереджають, що дослідження показує кореляцію, а не причину та наслідок — тож такі фактори, як мотивація чи самодисципліна, також можуть відігравати певну роль.

Учені зауважують, що попередні дослідження пов’язували різноманітність дієти з кращим станом здоров’я. Однак, зазначають вони, ці дослідження здебільшого були зосереджені на різноманітності дієти в групах здорового харчування, таких як фрукти та овочі.