Кількість звільнених з полону за час повномасштабної війни назвав Зеленський

Під час обміну полоненими, фото: КШППВ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими було створено чотири роки тому.

За цей час з полону вже повернули 8 тис. 669 українців. Про це сьогодні, 26 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Чотири роки роботи Координаційного штабу — вже 8669 наших людей повернуті. Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни — по десять років і більше, — зазначив Зеленський.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі зазначив, що за час роботи Коордштабу відбулося понад 70 обмінів.

За кожним обміном — важка робота великої команди: місяці надскладних перемовин, зусилля розвідників, переговорників, медиків, волонтерів, дипломатів. Люди, яких ви ніколи не побачите на камеру, але які щодня роблять неможливе можливим, — наголосив Буданов.

Він додав, що в проведенні обмінів Україні нам системно допомагають міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки та Обʼєднані Арабські Емірати.