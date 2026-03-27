Знищення російських безпілотників, фото: ДПСУ

63 безпілотники збили прикордонники на Сумщині та Харківщині за добу (ВІДЕО)

27 бер 2026, 14:42
На Сумщині та Харківщині впродовж минулої доби вогневі групи Держприкордослужби загалом знищили 63 ворожих безпілотники.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зокрема:

  • прикордонники 5-го прикордонного загону ліквідували «КВО», «ланцет», дві «зали», чотири «молнії» та 19 FPV-дронів, з яких 15 були керованими за допомогою оптоволокна;
  • бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» мінусували одну «залу», шість «молній» та 26 FPV-дронів;
  • на Харківщині мобільна вогнева група 4-го прикордонного загону знищила «залу» та два FPV-дрони, а бійці прикордонної бригади «Гарт» приземлили один «шахед».

Джерело: Ракурс


