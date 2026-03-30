Невідомий дрон зафіксували біля літака Трампа (ВІДЕО)

30 бер 2026, 08:27
Невідомий дрон помітили біля літака президента США Дональда Трампа.

Сталося це 29 березня в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида. Після того, як поблизу літака Air Force One зафіксували неідентифікований БпЛА, в небо підняли гелікоптери. Про це повідомив журналіст Fox News Нік Сортор в соцмережі Х.

За його словами, в аеропорту запроваджували тимчасові обмеження на зліт і посадку. Вони тривали до завершення пошуків, які проводили вертольоти.

Моліться щодня про безпеку 47-го, — наголосив він, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, нещодавно невідомі БпЛА зафіксували над військовою базою Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні, де проживають державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет. Наразі нічого невідомо про походження цих безпілотників.

Джерело: Ракурс


