Невідомий дрон помітили біля літака Дональда Трампа.
Невідомий дрон помітили біля літака президента США Дональда Трампа.
Сталося це 29 березня в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида. Після того, як поблизу літака Air Force One зафіксували неідентифікований БпЛА, в небо підняли гелікоптери. Про це повідомив журналіст Fox News Нік Сортор в соцмережі Х.
За його словами, в аеропорту запроваджували тимчасові обмеження на зліт і посадку. Вони тривали до завершення пошуків, які проводили вертольоти.
Моліться щодня про безпеку 47-го, — наголосив він, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.
� BREAKING: Helicopters have been dispatched to investigate a drone incursion near Air Force One in West Palm Beach— Nick Sortor (@nicksortor) March 29, 2026
A ground stop was issued at the airport while helicopters searched the area.
Нагадаємо, нещодавно невідомі БпЛА зафіксували над військовою базою Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні, де проживають державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет. Наразі нічого невідомо про походження цих безпілотників.