Полковника Нацгвардії затримали на хабарі.

Хабар пропонував медикам офіцер Національної гвардії України.

Начальник одного з підрозділів забезпечення НГУ запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування 6 тис. дол. хабара. За ці гроші той мав оформити йому II групу інвалідності. Про це Державне бюро розслідувань повідомило у Telegram.

Таким чином полковник хотів звільнитися з військової служби. При цьому у посадовця не було реальних захворювань, щоб отримати інвалідність.

Офіцера затримали при передачі першої частини суми в розмірі 3 тис. дол. Також у нього знайшли медичні документи з ознаками підроблення.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області представник районного ТЦК, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох чоловіків, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. У березні фігурант отримав 2 тис. дол. двома частинами. Його затримали під час передачі другої частини грошей.