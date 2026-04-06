У Луцьку дівчина з пістолета обстріляла тролейбус із людьми.

На Театральному майдані дівчина вистрілила з пістолета й влучила в тролейбус, який саме під’їхав до зупинки громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих. Перед цим зброю дівчині передав хлопець, а та почала цілитися з нього. Відповідне відео з камер та інформацію міська рада Луцька 6 квітня повідомила у Facebook.

За інформацією посадовців, дівчина «влаштувала своєрідну хаотичну стрільбу», й одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку/висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Куля пошкодила вікно транспорту.

Правоохоронці за фактом стрілянини зареєстрували провадження й почали слідчі дії.

Завдяки розбудованій мережі камер у межах програми «Безпечне місто» ідентифікація правопорушників і розкриття злочинів стають значно швидшими й ефективнішими, — наголосили в департаменті муніципальної варти міста.

Нагадаємо, взимку в окупованому Донецьку в одному із супермаркетів міста чоловік із автоматом влаштував безладну стрілянину в торговому залі. Співробітники магазину та покупці, пригинаючись, втекли — ніхто не постраждав. Стрілка затримали місцеві силовики.