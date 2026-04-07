Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї знаходиться у важкому стані.

Наразі він перебуває без свідомості та лікується від тяжкого стану у місті Кум. Хаменеї зараз не може брати участь у прийнятті рішень щодо управління країною. Про це йдеться у дипломатичній записці, яка була складена основі даних розвідки Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що це вперше публічно повідомили про місцезнаходження Хаменеї від початку війни на Близькому Сході. Раніше вважалося, що він був поранений під час перших ударів по Ірану 28 лютого.

Документ також розкриває, що вже готуються заходи щодо поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї у Кумі після його загибелі на початку атак на Іран.

Нагадаємо, 4 березня новим верховним лідером Ірану обрали Моджтабу Хаменеї, який є сином ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Відповідне рішення ухвалила Асамблея експертів, а на неї активно тиснув Корпус вартових ісламської революції, який наполягав на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності.

Джерело: Times of Israel