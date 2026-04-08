Український фільм побореться за престижну премію «Еммі».

https://racurs.ua/ua/n213112-ukrayinskyy-film-nominuvaly-na-premiu-emmi.html

Ракурс

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінували одразу в шести категоріях на 47-й премії News& Documentary Emmy Awards одразу в шести категоріях. Стрічка потрапила до категорій «Найкращий фільм про актуальні події», «Найкращий документальний фільм», а також у номінації найкращого сценарію, монтажу, режисури та операторської роботи. Список номінантів оприлюднила Національна академія телевізійних мистецтв та наук (NATAS).

Конкурентами Чернова у категорії «Найкращий документальний фільм» стануть стрічки «Чорний сніг» (Black Snow), «Ураган Катріна: Перегони з часом» (Hurricane Katrina: Race Against Time), «Життя після» (Life After), «Любов+Війна» (Love + War), «Прем'єр-міністерка» (Prime Minister), «Поворотний момент: Війна у В'єтнамі» (Turning Point: The Vietnam War) та «Союз» (Union).

За інформацією The Hollywood Reporter, номінантів у категорії «Новини та документальні фільми» цьогоріч обрали з понад 2 тис. робіт, прем'єри яких відбулися минулоріч. Оцінювання стрічки понад 900 експертів у сфері телевізійних і цифрових медіа.

Як відомо, церемонія вручення 47-ї премії «Еммі» відбудеться у Нью-Йорку 27 та 28 травня.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії «Оскар». Нагороду за найкращий фільм отримала картина «Битва за битвою» режисера Пола Томаса Андерсона. Перемогу в номінації «Найкращий актор» здобув Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники». А найкращою акторкою стала Джессі Баклі, яка зіграла в стрічці «Гамнет».