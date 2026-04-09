Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті, стверджує Олександр Сирський.

Ракурс

Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу на фронті.

Українські війська не лише утримують стратегічну ініціативу, але й не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів переваги Збройних сил України є безпілотні сили. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня повідомив Telegram.

Сили оборони утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів нашої переваги — безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу, — йдеться у повідомленні.

За його словами, підрозділи безпілотних систем вже чотири місяці поспіль знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав. А в березні, порівняно з лютим, на 29% зріс показник загальних втрат особового складу армії РФ, завданих українськими дронарями.

Зазначається, що в середньому за добу підрозділи безпілотних сил виконують більше 11 тис. бойових завдань. у минулому місяці було уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тис.

Крім того, головком окремо виділив зростання ефективності українських засобів Middle Strike:

Майже 350 ударів на оперативну глибину (30−120 км).

Уражено 143 об'єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об'єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого.

Сирський при цьому наголосив, що противник теж не стоїть на місці. Станом на початок квітня ворог розширив чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. бійців.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський 30 березня на Олександрівському напрямку українські військові проводять успішну наступальну операцію, змусивши російське командування швидко змінювати плани та перекидати сили з-під Покровська.