Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента

Зеленський підписав закон про основи нацспротиву у школах та вишах

10 кві 2026, 12:29
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ).

Про це сьогодні, 10 квітня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Цей закон запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти. Зміни передбачають:

  • впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»;
  • створення спеціальних Центрів підготовки, призначених для проведення практичних занять;
  • регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Джерело: Ракурс


