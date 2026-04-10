Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента
Зеленський підписав закон про основи нацспротиву у школах та вишах
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ).
Про це сьогодні, 10 квітня, повідомила прес-служба Верховної Ради.
Цей закон запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти. Зміни передбачають:
- впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»;
- створення спеціальних Центрів підготовки, призначених для проведення практичних занять;
- регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.