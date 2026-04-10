Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента

Зеленский подписал закон об основах нацсопротивления в школах и вузах

10 апр 2026, 12:29
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ).

Про це сьогодні, 10 квітня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Цей закон запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти. Зміни передбачають:

  • впровадження дисципліни «Основи національного спротиву»;
  • створення спеціальних Центрів підготовки, призначених для проведення практичних занять;
  • регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров