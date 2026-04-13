Опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра перемогла на виборах в Угорщині.

Переможцем парламентських виборів в Угорщині стала опозиційна партія «Тиса».

Явка на цьогорічних угорських виборах стала найбільшою в історії країни. Проголосували 5,8 млн виборців, що складає 77,8% від загального числа. Минулий рекорд був під час парламентських виборів 2002 року, після яких Віктор Орбан вперше втратив крісло премиєр-міністра. Про це повідомила Національна виборча комісія Угорщини

Вже оприлюднено результати підрахунку 98,93% голосів. Опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває 138 місць у парламенті, а партія «Фідес» прем'єр Віктора Орбана отримує 55 місць. Ще шість місць отримає ультраправа політсила «Наша Батьківщина».

Як відомо, для конституційної більшості в парламенті, щоб приймати ключові закони, потрібно 133 голоси.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр написав у Facebook, що Орбан телефоном привітав його з перемогою. Угорський прем'єр у своєму виступі вже визнав поразку, назвавши результат виборів болісним, але очевидним. Орбан наголосив, що після 16 років у владі переходить в опозицію.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Мадяра з перемогою «Тиси» на виборах.

Важливо, коли перемагає конструктивний підхід … Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі, — написав глава держави у соцмережах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро розблокують лише після фактичного відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». І наголосив, що ця позиція Будапешту залишається незмінною.