Наслідки удару російського «Шахеда», фото: Сергій Flash

Керований «Шахед» вдарив по екіпажу мобільної вогневої групи (ФОТО)

13 кві 2026, 15:28
Ворожий керований «Шахед» вдарив по автомобілю мобільної вогневої групи.

Про це сьогодні, 13 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, опублікувавши відповідне фото.

На жаль, маємо ще одне влучання керованого «Шахеда» в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному «Шахеду», інший у цей момент полював на екіпаж, — розповів радник міністра.

Бескрестнов зазначив, що в українській армії МВГ працює в багатьох структурах і родах військ.

Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій, — наголосив він.

