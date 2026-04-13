Последствия удара российского «Шахеда», фото: Сергей Flash

Ворожий керований «Шахед» вдарив по автомобілю мобільної вогневої групи.

Про це сьогодні, 13 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, опублікувавши відповідне фото.

На жаль, маємо ще одне влучання керованого «Шахеда» в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному «Шахеду», інший у цей момент полював на екіпаж, — розповів радник міністра.

Бескрестнов зазначив, що в українській армії МВГ працює в багатьох структурах і родах військ.