Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські БпЛА уразили ворожу вантажівку з боєприпасами на Півдні (ВІДЕО)

14 кві 2026, 19:22
На Півдні України оператори БпЛА 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» в ході заходів зі знищення логістики рашистів уразили ворожу вантажівку з боєприпасами.

Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, публіковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

