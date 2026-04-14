Знищення російської військової техніки, скріншот відео

На Півдні України оператори БпЛА 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Скіфські грифони» в ході заходів зі знищення логістики рашистів уразили ворожу вантажівку з боєприпасами.

Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, публіковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.