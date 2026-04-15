Україна та Італія опрацюють можливість підписання дронової угоди.

Україна та Італія можуть підписати дронову угоду.

Україна розробила спеціальний формат угоди для партнерів — Drone Deal. Київ пропонує об'єднати з можливостями партнерів військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби й обмін даними. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, передає «РБК-Україна».

Глава держави наголосив, що уряд Італії зацікавився такою співпрацею. Наразі Україна та Італія працюють, щоб збільшити взаємодію між оборонними секторами.

Ми домовилися, що наші з Джорджією команди опрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами, — зазначив він.

Мелоні заявила, що Італія дуже зацікавлена в розвитку спільного виробництва, особливо в секторі безпілотників.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні оголосила про найбільший пакет військової допомоги від британців для України, у рамках якого Силам оборони України цьогоріч передадуть щонайменше 120 тис. безпілотників. Цей пакет є частиною ширшої військової допомоги від Британії обсягом 3 млрд фунтів стерлінгів на 2026 рік.

Джерело: «РБК-Україна»