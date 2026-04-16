Дональд Трамп анонсував зустріч лідерів Лівану та Ізраїлю вперше за понад 30 років.

Ізраїль та Ліван проведуть переговори за посередництва США.

Лідери Ізраїлю та Лівану вперше за 34 роки проведуть переговори, які заплановані на п’ятницю, 17 квітня. Подію анонсував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який написав про це у соціальній мережі Truth Social.

Намагаємось трохи просунутись вперед у стосунках між Ізраїлем та Ліваном. Минуло багато часу з часу останньої розмови двох лідерів, десь 34 роки. Це станеться завтра. Чудово, — йдеться у повідомленні.

Напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами. З боку Америки брали участь у події держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

Як відомо, востаннє мирні переговори між Ізраїлем та Ліваном пройшли в 1991 році в межах Мадридської мирної конференції.

Нагадаємо, 8 квітня Армія оборони Ізраїлю заявила про найбільший удар по Лівану від початку нової війни. Ізраїльтяни заявили, що протягом 10 хвилин атакували понад 100 командних центрів і військових об'єктів проіранського угруповання «Хезболла».