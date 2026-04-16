Стрілянина на Закарпатті — підліток міг діяти під погрозами осіб з онлайн-гри

Стрілянина у школі на Закарпатті могла статися через онлайн-погрози

У Чопі на Закарпатті сьогодні, 16 квітня, в одній зі шкіл 15-річний учень здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому було надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає. Стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні, його затримано.

Поліція розслідує цей інцидент як терористичний акт. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог, — розповіли у поліції.

Також правоохоронці встановили, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього, — зазначив у поліції.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.