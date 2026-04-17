Президент Володимир Зеленський запровадив санкцій проти понад 120 російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні.

Глава держави 17 квітня підписав укази № 303/2026 та № 304/2026, якими ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкційних списків. До першого списку увійшов 121 окупант із підрозділів дальньої авіації, військово-морського флоту та сухопутних військ РФ. Про це повідомив Офіс президента України.

Обмеження запроваджені проти командирів Військово-морського флоту РФ, які керують носіями крилатих ракет «Калібр». Також у списку один із керівників 30-ї дивізії надводних кораблів, що забезпечував боєготовність фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Окремий блок санкцій стосується командирів, які віддавали накази на пуски балістичних ракет «Іскандер-М».

Ворожі офіцери, на яких поширюються санкції, координували удари по лікарні «Охматдит», багатоповерхівці в Тернополі, торговому центрі «Амстор» у Кременчуці, удари по центру Сум у квітні 2025 року, Чернігову та селу Гроза на Харківщині, а також причетні до ударів по енергетичній інфраструктурі Львівщини, Волині та інших регіонів.

Також санкції було запроваджено проти дев’яти релігійних діячів, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення РФ.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною так званого «тіньового флоту» РФ.