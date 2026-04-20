У Нікополі через атаку FPV-дрона загинули двоє жінок

Рашисти атакували FPV-дроном Нікополь, фото: УНН

Російські загарбники атакували FPV-дроном Нікополь, загинули двоє людей.

Про це сьогодні, 20 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

77-річна жінка загинула на місці. Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. На жаль, врятувати її не вдалося, — розповів він.

У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, приватний будинок, автівки.

Загалом на Нікопольщині рашисти сьогодні били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, стадіон, заправка, багатоквартирні будинки й автівки.

Також поранені семеро людей, зокрема двох чоловіків — віком 33 і 52 роки — госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також у лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері.

У Синельниківському районі під ударом були Покровська, Васильківська, Межівська і Миколаївська громади. Один будинок культури зруйнований, інший — понівечений. Пошкоджені інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.

На Криворіжжі ворог атакував Кривий Ріг, Грушівську і Зеленодольську громади. Пошкоджені сонячні панелі, інфраструктура, приватні будинки та вантажівки. Постраждав 10-річний хлопчик. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

Загалом сьогодні рашисти майже 70 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що рашисти сьогодні близько 13.30 скерували БпЛА на двоповерховий багатоквартирний будинок у Нікополі:

На момент прильоту на вулиці знаходилось двоє літніх жінок. Від отриманих травм 77-річна жінка загинула на місці, інша 83-річна потерпіла була доставлена з важкими пораненнями до лікарні. На жаль, врятувати її не вдалося. Ще троє людей зазнали поранень — їх також госпіталізовано до лікарні.

За годину до цього ворог скерував FPV-дрон на службовий автомобіль поліцейських, які працювали на місці попереднього обстрілу.