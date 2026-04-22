Ракурс
Посвідчення ветерана в «Дії» тепер відображатиметься по-новому

22 кві 2026, 22:27
999

У застосунку «Дія» е-Посвідчення ветерана тепер відображатиметься ще до отримання паперового документа.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії»,

Раніше цифрове посвідчення відображалося лише після оформлення паперового або звернень офлайн. Тепер усе працює простіше, головне — підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, — вказано в повідомленні.

Для того, щоб скористатися нововведенням, слід:

  • зайти у застосунок «Дія»;
  • у розділі «Документи» → «Додати документ» → обрати посвідчення ветерана;
  • е-Посвідчення підтягнеться автоматично і відображатиметься в розділі «Документи».

Фото для посвідчення підтягується з вашої ID-картки або закордонного паспорта, щоб усе коректно відображалося, — зазначили в «Дії».

Крім того, дані з Реєстру ветеранів війни вже доступні в розділі Ветеран PRO. Це дає змогу переглядати статус та основні дані прямо в застосунку без необхідності звертатися до ЦНАПу чи інших установ.

Джерело: Ракурс


Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



