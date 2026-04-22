У «Дії» по-новому відображатиметься посвідчення ветерана, фото: «Дія»
Посвідчення ветерана в «Дії» тепер відображатиметься по-новому
У застосунку «Дія» е-Посвідчення ветерана тепер відображатиметься ще до отримання паперового документа.
Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії»,
Раніше цифрове посвідчення відображалося лише після оформлення паперового або звернень офлайн. Тепер усе працює простіше, головне — підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, — вказано в повідомленні.
Для того, щоб скористатися нововведенням, слід:
- зайти у застосунок «Дія»;
- у розділі «Документи» → «Додати документ» → обрати посвідчення ветерана;
- е-Посвідчення підтягнеться автоматично і відображатиметься в розділі «Документи».
Фото для посвідчення підтягується з вашої ID-картки або закордонного паспорта, щоб усе коректно відображалося, — зазначили в «Дії».
Крім того, дані з Реєстру ветеранів війни вже доступні в розділі Ветеран PRO. Це дає змогу переглядати статус та основні дані прямо в застосунку без необхідності звертатися до ЦНАПу чи інших установ.