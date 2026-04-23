Викрито завербовану росіянами уродженку Запоріжжя

В Ужгороді на Закарпатті в одній з орендованих квартир 13 квітня було виявлено мертвим військовослужбовця ЗСУ.

Первинно обставини вказували на природну смерть, однак подальше розслідування виявило російський слід у цій справі. Про це повідомляють прес-служба Нацполіції та Закарпатської обласної прокуратури.

Відпрацьовуючи останні контакти померлого, оперативникам вдалося з’ясувати, що на момент смерті у квартирі разом з потерпілим перебувала 26-річна уродженка міста Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді. За її словами, напередодні вони разом із військовослужбовцем відпочивали та, ймовірно, він помер через надмірне вживання алкоголю.

Проте цю версію спростували результати оперативних заходів. Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з РФ:

орієнтовно місяць тому жінку було завербовано російськими спецслужбами;

за 3 тис. доларів США вона погодилась здобути інформацію з телефону українського військового;

російські спецслужби використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали потерпілого військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно;

під час зустрічі в орендованій квартирі жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої вже за кілька годин він помер;

жінка повідомила куратору про стан чоловіка та, за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину — знищила ємність із залишками речовини та, дочекавшись ранку, викликала швидку допомогу.

Підозрювану затримали того ж дня. Всі зібрані матеріали слідчі передали до СБУ.

Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану). Їй загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.