Російська суперʼяхта змогла перетнути Ормузьку протоку.

Російська суперʼяхта Nord пройшла Ормузькою протокою і зробила це попри триваючу блокаду.

Приватне судно, повʼязане з одним із ключових союзників російського диктатора Володимира Путіна Олексієм Мордашовим, вийшла з пристані Дубая 24 квітня, перетнула Ормузьку протоку та прибула 26 квітня до столиці Оману. Вартість 142-метрової яхти Nord становить 500 млн дол. Про це повідомили Reuters та BBC.

Зазначається, що Москва та Тегеран є давніми союзниками, а 27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до РФ та зустрівся з Путіним.

Мордашов має тісні звʼязки з російським лідером та є найбагатшою людиною Росії за версією Forbes. Однак олігарх не вказаний як офіційний власних яхти. У 2022 році судно було зареєстроване на російську фірму, яка належить дружині Мордашова. Цій фірмі, яка зареєстрована в російському місті Череповець, належить також сталеливарний завод Мордашова «Північсталь».

США та Євросоюз запроваджували проти Мордашова санкції після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Цією водною артерією зазвичай перевозиться близько однієї пʼятої світових поставок нафти. За цей час лише кілька, переважно торгових, суден отримали дозвіл перетнути протоку.

Сполучені Штати Америки також блокують усі морські перевезення з та до портів Ірану. Обмеження діятимуть доти, доки Вашингтон не укладе повну угоду з Тегераном.

Джерела: Reuters, BBC