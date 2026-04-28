Руслан Стефанчук, скріншот відео
Шлюбів із 14 років не буде — Стефанчук (ВІДЕО)
Верховна Рада сьогодні, 28 квітня, голосами 254 народних обранців підтримала у першому читанні проект нового Цивільного кодексу (законопроект № 15150).
Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на своїй Фейсбук-сторінці відреагував на поширювану у соцмережах інформацію про можливі резонансні нововведення, які може принести новий Цивільний кодекс.
Зокрема Стефанчук наголошує, що інформація про нібито майбутнє запровадження в Україні шлюбів з 14 років не відповідає дійсності:
У проекті, який сьогодні прийняли, цієї норми немає.
Також Стефанчук спростовує, що новим Цивільним кодексом буде заборонено розривати шлюб під час вагітності та протягом року після народження дитини.
Цієї норми в проекті немає, — наголосив він.
Щодо норми про юридичне закріплення статусу заручин, то, за словами Стефанчука, така норма і сьогодні вже є у Сімейному кодексі і може бути застосована. Вона без змін перенесена у проект нового Цивільного кодексу.
Щодо норми про визначення сім’ї виключно як союзу чоловіка і жінки, Стефанчук зауважив, що ст. 51 Конституції України містить саме таку норму:
Ніяких інших положень і новому Цивільному кодексі ми не вставили.
Крім того, Стефанчук зазначив, що в проекті нового Цивільного кодексу, порівняно з чинною редакцією законодавчих актів, не зазнали змін питання, пов’язані з дітьми та усиновленням.