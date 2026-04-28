Руслан Стефанчук, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213495-shlubiv-iz-14-rokiv-ne-bude-stefanchuk-video.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 28 квітня, голосами 254 народних обранців підтримала у першому читанні проект нового Цивільного кодексу (законопроект № 15150).

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук на своїй Фейсбук-сторінці відреагував на поширювану у соцмережах інформацію про можливі резонансні нововведення, які може принести новий Цивільний кодекс.

Зокрема Стефанчук наголошує, що інформація про нібито майбутнє запровадження в Україні шлюбів з 14 років не відповідає дійсності:

У проекті, який сьогодні прийняли, цієї норми немає.

Також Стефанчук спростовує, що новим Цивільним кодексом буде заборонено розривати шлюб під час вагітності та протягом року після народження дитини.

Цієї норми в проекті немає, — наголосив він.

Щодо норми про юридичне закріплення статусу заручин, то, за словами Стефанчука, така норма і сьогодні вже є у Сімейному кодексі і може бути застосована. Вона без змін перенесена у проект нового Цивільного кодексу.

Щодо норми про визначення сім’ї виключно як союзу чоловіка і жінки, Стефанчук зауважив, що ст. 51 Конституції України містить саме таку норму:

Ніяких інших положень і новому Цивільному кодексі ми не вставили.

Крім того, Стефанчук зазначив, що в проекті нового Цивільного кодексу, порівняно з чинною редакцією законодавчих актів, не зазнали змін питання, пов’язані з дітьми та усиновленням.