Групи ППО вже з’явилися у портах, скріншот відео

В українських портах з’явилися спеціальні групи протиповітряної оборони.

Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ефективно працюють спеціальні групи ППО в українських портах. Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств — переважно ветеранів повномасштабної війни. Уже маємо перші збиття, — зазначив він.

За його словами, державні підприємства безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно підрозділи підпорядковуються Повітряним силам.

Кулеба зазначив, що порти залишаються серед ключових цілей атак:

з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об'єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден;

інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БпЛА, то цього року — вже понад 800;

попри це порти продовжують працювати: з початку року оброблено майже 30 млн тонн вантажів.