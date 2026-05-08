Арімя РФ розгортає ще чотири полки для протидії українським БпЛА.

Росія почала терміново посилювати протиповітряну оборону.

Російські війська почали розгортати ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Про це 8 травня у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з розвідниками.

Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, — йдеться у повідомленні.

Також розвідка доповіла Сирському, що в цьому році РФ планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до різноманітних безпілотників. Крім того, ворог нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Головком ЗСУ відзначив, що Україна продовжує «утримувати ініціативу та задавати темп». Наголосив, що вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Москва встигає мобілізувати до своєї армії.

Нагадаємо, 8 травня безпілотники вдарили по хімічному підприємству «Емпілс» та філії науково-технічного центру «Радар», що в російському Ростові-на-Дону. А в Ярославлі після вибухів зайнялася пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнафта-Янос». У Грозному сьогодні БпЛА влучив на території 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а ще один дрон впав неподалік від Управління ФСБ РФ.