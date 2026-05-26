Росія вирішила закрити небо над Москвою та кількома областями для цивільних літаків. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214032-nebo-nad-moskvou-ta-kilkoma-oblastyamy-rf-zakryut-dlya-cyvilnoyi-aviaciyi.html

Ракурс

Росія планує закрити небо над Москвою для цивільної авіації.

На початку червня цього року в Московському районі та кількох інших російських регіонах заборонять польоти цивільним повітряним суднам. Літакам заборонять виконувати польоти нижче за 5 тис. 100 м у Московській повітряній зоні. Під обмеження потрапили напрямки від Санкт-Петербурга та кордону з Білоруссю до Єкатеринбурга, Самари та південних регіонів. Про це повідомила Міжрегіональна громадська організація пілотів та власників повітряних суден.

При цьому російська влада зробить винятки для регулярних та чартерних пасажирських рейсів, повітряних суден, що виконують медичну евакуацію, авіахімічні роботи та авіароботи за державними контрактами.

Як розповів директор Центрального аероклубу імені Чкалова ДТСААФ Сергій Рябчинський, нові заходи безпеки пов’язані з дроновоми атаками на Москву та інші регіони.

Нагадаємо, 17 травня Сили оборони України здійснили серію уражень по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтопереробної інфраструктури в Московській області Росії.