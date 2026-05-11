Уряд запускає «Досвід має значення» — національну програму дорослого стажування для людей віком 50+.

Про це сьогодні, 11 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що програма передбачає три ключові етапи:

навчання та підготовку до нового етапу в кар'єрі — оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок; зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці; працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Дослідження «Ринок праці після 50 років» показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму, — зазначила Свириденко.

Саме тому Уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус — не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар'єрів до роботи. Люди різного віку повинні мати змогу реалізовувати свій потенціал в Україні, — додала вона.

Деталі програми та реєстрація для участі в ній доступні за посиланням https://www.dcz.gov.ua/profnavch/navchintern