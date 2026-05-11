Британські десантники стрибнули з парашутами посеред Атлантики для допомоги земляку з хантавірусом. Фото:

Команда військових та лікарів з Великої Британії десантувалися на острів Трістан-да-Кунья в Атлантиці, що вважається одним із найвіддаленіших населених островів світу.

Вони на парашутах спустилися на острів, щоб допомогти своєму земляку, у якого з’явилися симптоми хантавірусу після того, як він зійшов із круїзного лайнера MV Hondius. На допомогу британцеві уряд відправив військовий транспортний літак A400M, з якого з парашутами стрибнули шість парашутистів і два медичні працівники 16 десантно-штурмової бригади армії Британії. Про це повідомило видання BBC.

Також на парашутах на острів спустили кисень, бо його запаси на суші закінчувалися. Як зізнався командир 16-ї десантно-штурмової бригади Ед Картрайт, що десантура зіткнулася з «дійсно складним технічним стрибком» через сильний вітер та невеликі розміри острова.

Військові та лікарі стрибали з літака за 5 км від острова над південною частиною Атлантичного океану. Після цього вони розвернулися за вітром та летіли назад у бік острова. Якби вони помилилися, то могли б опинитися в океані.

Однак, завдяки професіональним діям, команда приземлилася на полі для гольфу на острові. Заявляється, що це перший випадок, коли британські військові скидають медичний персонал на парашутах для надання гуманітарної допомоги.

9,788km from the UK across the South Atlantic, one operation �@BritishArmy and @RoyalAirForce joined forces to deliver urgent medical supplies to one of the world’s most remote communities, Tristan da Cunha. pic.twitter.com/uOQJP6pmcy — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) May 10, 2026

Нагадаємо, хантавірус спалахнув на лайнері MV Hondius, який під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. Ця вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Зазвичай хантавіруси не передаються від людини до людини.

Загалом на судні перебували 170 пасажирів та 71 член екіпажу, включно з лікарем. Наразі корабель прибув до Тенерифе на Канарських островах. Станом на 4 травня було відомо про чотирьох загиблих на судні.

Джерело: BBC