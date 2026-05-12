Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Про це сьогодні, 12 травня, під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного брифінгу з керівником САП Олександром Клименком, повідомляє «Українська правда».

Президент України не фігурував і не фігурує в межах цього досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тих чи інших майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває, — зазначив Кривонос.

Директор НАБУ також відмовився називати компанії, які перевіряють у межах справи, пояснивши це необхідністю дотримуватися презумпції невинуватості та не шкодити слідству.

Я говорю про напрям, оборонний напрям, про який ми говорили ще на початку, коли публікували перші відомості щодо операції «Мідас». Він так само розслідується в межах НАБУ, і розслідуються виробники і окремі виробники дронів, — зазначив він.

Джерело: «Українська правда»