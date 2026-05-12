Президент не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування — НАБУhttps://racurs.ua/ua/n213766-prezydent-ne-figuruvav-i-ne-figuruie-v-mejah-dosudovogo-rozsliduvannya-nabu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Про це сьогодні, 12 травня, під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного брифінгу з керівником САП Олександром Клименком, повідомляє «Українська правда».
Президент України не фігурував і не фігурує в межах цього досудового розслідування. Це перше. Інші слідчі версії щодо належності тих чи інших майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває, — зазначив Кривонос.
Директор НАБУ також відмовився називати компанії, які перевіряють у межах справи, пояснивши це необхідністю дотримуватися презумпції невинуватості та не шкодити слідству.
Я говорю про напрям, оборонний напрям, про який ми говорили ще на початку, коли публікували перші відомості щодо операції «Мідас». Він так само розслідується в межах НАБУ, і розслідуються виробники і окремі виробники дронів, — зазначив він.
Джерело: «Українська правда»