Андрій Єрмак, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n213828-koshty-na-zastavu-iermaku-sche-zbyraut-vin-perebuvaie-u-sizo-advokat.html

Ракурс

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, якому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 140 млн грн застави, наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів його адвокат Ігор Фомін, повідомляє «Суспільне».

За словами адвоката, він не має інформації щодо умов утримання підозрюваного та не може підтвердити, чи перебуває той у камері чи в іншому приміщенні СІЗО:

Жодна людина не знає, де знаходиться людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там, ну, не знаю. Я особисто проплатив.

Фомін додав, що триває збір коштів на заставу. За його словами, люди продовжують надсилати гроші, однак він не має підтверджень, яка саме сума вже зарахована.

В мене є інформація, що люди перераховують гроші. Але я не знаю, чи вони зайшли і зараховані, тому що наша банківська система, з нею дуже складно працювати на сьогодні. І, відповідно, ну, я маю надію, що хоча б 50 відсотків вже цієї суми є. Але в мене немає копій платіжних доручень, щоб я міг сказати це достовірно, — зазначив він.

Адвокат також пояснив, що за процедурою, після повного внесення застави відповідний документ отримують у ВАКС та передають до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що кілька людей вже внесли частину застави за Єрмака. Проте цього поки недостатньо, щоб той вийшов на волю.

Джерело: «Суспільне», «Українська правда»