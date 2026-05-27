Ракурсhttps://racurs.ua/
Низку артилерійських снарядів ліквідували на Житомирщині, фото: ДСНС
40 артилерійських снарядів виявили у лісі на Житомирщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214059-40-artyleriyskyh-snaryadiv-vyyavyly-u-lisi-na-jytomyrschyni-foto.htmlРакурс
На Житомирщині сапери ДСНС знешкодили 40 артилерійських снарядів.
На небезпечні знахідки натрапили місцеві мешканці у лісі. Про це сьогодні, 27 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, схожий на боєприпас — не торкайтеся його! Одразу телефонуйте на «101», — наголошують у відомстві.