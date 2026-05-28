Двоє військових загинули на Хмельниччині через вибух дрона-перехоплювача

Боєприпас дрона-перехоплювача здетонував під час відбиття повітряної атаки на Хмельниччині, фото: СБУ

На Хмельниччині внаслідок вибуху дрона-перехоплювача під час спроби відбиття БпЛА загинули двоє військових, ще одного травмовано.

ДБР розпочало досудове розслідування. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерину Герасімук.

За попередньою інформацією, трагічна подія трапилася 27 травня близько 11.15 в одному із сіл Дунаєвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Під час спроби відбиття атаки військовими безпілотних систем, на місці виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача. Двоє чоловіків загинули одразу на місці події, ще один потерпілий був госпіталізований до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує, — розповіла Герасімук.

За її словами, слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення відповідних експертиз та встановлюватимуть причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередня кваліфікація правопорушення: ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки), — зазначила речниця.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: «Укрінформ»