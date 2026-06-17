У Генштабі спростовують російський фейк про нібито удар по автобусу із дитячою футбольною командою

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Рашисти поширюють фейк про нібито український удар по автобусу із дітьми
У Генштабі спростовують російський фейк про нібито удар по автобусу із дитячою футбольною командоюhttps://racurs.ua/ua/n214485-u-genshtabi-sprostovuut-rosiyskyy-feyk-pro-nibyto-udar-po-avtobusu-iz-dytyachou-futbolnou-komandou.htmlРакурс
Російські загарбники поширюють фейк про нібито ураження українським безпілотником автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.
Такі заяви росіян не відповідають дійсності, наголошує прес-служба Генштабу ЗСУ.
Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області, — наголошують у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ зазначають, що розцінюють подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля:
Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України.
Також у Генштабі нагадують, що саме РФ систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах:
Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.
Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення, — резюмували у Генштабі ЗСУ.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ця операція ворога має на меті вплинути на громадську думку у білорусі.
росіяни побачили, що білоруси не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України, і видумали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині», в надії за рахунок цієї інформаційної провокації підбурити білоруське населення на підтримку агресивних дій проти України. Сама провокація жалюгідна і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів. Типово для пропагандистів рф, — наголошує керівник ЦПД Андрій Коваленко.