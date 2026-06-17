У Генштабі спростовують російський фейк про нібито удар по автобусу із дитячою футбольною командою

Рашисти поширюють фейк про нібито український удар по автобусу із дітьми

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Російські загарбники поширюють фейк про нібито ураження українським безпілотником автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.

Такі заяви росіян не відповідають дійсності, наголошує прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що розцінюють подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля:

Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України.

Також у Генштабі нагадують, що саме РФ систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах:

Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення, — резюмували у Генштабі ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ця операція ворога має на меті вплинути на громадську думку у білорусі.