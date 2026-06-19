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Ракурс
Армія РФ вдарила по приватних будинках у Павлограді. Фото: ОВА

Росіяни вбили восьмирічну дівчинку та поранили жінку в Павлограді

19 чер 2026, 09:25
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Армія Росії вранці 19 червня вдарила по приватних будинках у Павлограді.

Зайнялися два приватні будинки, а одна оселя повністю зруйнована. Загинула 8-річна дівчинка. Поранень зазнала 49-річна жінка, яку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Також ворог вночі бив по Запорізькій області — завдав удару по одному з районів обласного центру. Як поінформували в ДСНС, внаслідок влучання виникла пожежа на території АЗС — загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, 19 червня російські війська атакували Харків керованою авіабомбою. У Холодногірському районі пошкоджені понад 40 приватних будинків. Постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.

Джерело: Ракурс


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