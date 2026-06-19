Припинення вогню по лінії фронту в Україні обговорюють США та Росія. Фото:

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Припинення вогню по лінії фронту в Україні обговорюють Київ та Вашингтон.

Відновилися неформальні переговори України та США, в ході яких сторони обговорюють можливість сценарію, за якого бойові дії можуть бути фактично «заморожені» вздовж нинішньої лінії фронту. Цей проміжний механізм деескалації міг би зупинити активні бої без негайного врегулювання територіальних питань. Про це пише видання The Economist із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що першим кроком може стати зниження інтенсивності боїв у зоні шириною приблизно 50−70 км уздовж лінії фронту. У перспективі можуть бути досягнуті вже ширші домовленості щодо припинення вогню. При цьому жодні тексти угод не погоджені.

У статті вказується, що навіть при заморожуванні лінії фронту будуть невирішеними ключові суперечки між Україною та РФ, а саме — статус окупованих територій та довгострокові гарантії безпеки.

ЗМІ наголошує, що ідея «заморожування» війни розглядається як прагматичний варіант стабілізації ситуації на фронті, але не як завершення конфлікту.

Нагадаємо, 22 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією перебувають «на паузі», однак Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов.

Джерело: The Economist