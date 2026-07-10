Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як аеророзвідка і піхота спільно ліквідовують групу російських загарбників.

Спочатку оператори FPV-дрона виявили окупантів, які намагалися перечекати непогоду у зруйнованій будівлі. Перший удар пташки змусив ворога занервувати, і вони вирішили, що підвал — це їхня надійна фортеця. Спойлер: вони помилялися, — вказано в описі відео.