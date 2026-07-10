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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Піхотинці та дронарі спільно знищили групу рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214939-pihotynci-ta-dronari-spilno-znyschyly-grupu-rashystiv-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як аеророзвідка і піхота спільно ліквідовують групу російських загарбників.
Спочатку оператори FPV-дрона виявили окупантів, які намагалися перечекати непогоду у зруйнованій будівлі. Перший удар пташки змусив ворога занервувати, і вони вирішили, що підвал — це їхня надійна фортеця. Спойлер: вони помилялися, — вказано в описі відео.
Рашистів, що сховалися у будівлі, знищили піхотинці.
Піхотинці з підрозділу «Меч» бригади ДПСУ «Форпост» оцінили ситуацію миттєво. Підійшовши впритул до схованки, хлопці передали окупантам палкий «привіт» у вигляді протитанкової міни ТМ-62. Результат? Схованку розкрито, ворога ліквідовано, — розповіли у ДПСУ.