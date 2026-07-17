Від імені Волинської ОВА розсилають фейкові розпорядження, фото: Волинська ОВА

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Фейкове розпорядження щодо розміщення провокативних плакатів поширюється серед територіальних громад Волині.

Про це попереджає прес-служба Волинської ОВА.

Серед територіальних громад Волинської області поширюється фальшиве розпорядження, нібито видане Волинською обласною військовою адміністрацією за підписом заступника начальника Волинської ОВА Шкітера Т.І., щодо розміщення на адміністративних будівлях провокативних плакатів, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що цей документ є підробкою.

Це є черговою спробою ворога дестабілізувати ситуацію, посіяти недовіру та зіпсувати добросусідські відносини між Україною і Польщею, — наголошують в ОВА. — Волинь високо цінує підтримку польського народу та шанує багаторічні партнерські й добросусідські відносини між нашими державами. Саме єдність і взаємна підтримка сьогодні є однією з основ спільної протидії російській агресії.

Зазначається, що за фактом поширення підробленого документа правоохоронні органи вже поінформовані, відповідні матеріали їм передано.