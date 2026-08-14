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Ракурс
Сили оборони уразили пункти управління БпЛА рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Два наземні ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА росіян вразили Сили оборони

14 сер 2026, 16:26
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Сили оборони України вчора, 13 серпня, та в ніч на сьогодні, 13 серпня, уразили низку важливих цілей російських загарбників у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, уражено два наземних ретранслятори для управління ударними БпЛА типу «Герань» / «Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області, — розповіли у Генштабі. — Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування.

Крім того, уражено п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах:

  • Часового Яру Донецької області;
  • Залізного Порту Херсонської області;
  • Волфінського Курської області РФ;
  • Гордіївки Курської області РФ;
  • ЛуговогоЗапорізької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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