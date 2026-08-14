Два наземні ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА росіян вразили Сили оборони

Два наземні ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА росіян вразили Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n215627-dva-nazemni-retranslyatory-ta-p-yat-punktiv-upravlinnya-bpla-rosiyan-vrazyly-syly-oborony.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 13 серпня, та в ніч на сьогодні, 13 серпня, уразили низку важливих цілей російських загарбників у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Так, уражено два наземних ретранслятори для управління ударними БпЛА типу «Герань» / «Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області, — розповіли у Генштабі. — Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування.
Крім того, уражено п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах:
- Часового Яру Донецької області;
- Залізного Порту Херсонської області;
- Волфінського Курської області РФ;
- Гордіївки Курської області РФ;
- ЛуговогоЗапорізької області.
Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії, — наголошують у Генштабі.