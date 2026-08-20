БпЛА атакували НПЗ у Татарстані та нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ. Фото:

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Дрони знову вдарили по об'єктах нафтової галузі в Російській Федерації.

У ніч на 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Танеко» в місті Нижньокамськ у Татарстані. У мережі опублікували кадри моменту влучання по НПЗ. По дронах працював російський зенітний комплекс «Панцир-С1», але безрезультатно. Про це повідомили OSINT-канали та моніторингові Telegram-канали.

Попередньо відомо, що внаслідок удару по нафтозаводу загинули щонайменше 12 людей. Серед загиблих можуть бути іноземні фахівці.

Крім того, вночі були атаковані два об'єкти у Краснодарському краї РФ — нафтовий термінал «Тамань-Нафта» та підстанція «Тамань» напругою 500 кВ.

Нагадаємо, 19 серпня БпЛА атакували столицю російського Башкортостану. Внаслідок удару зазнала пошкоджень нафтопереробна установка на території нафтозаводу «Башнефть-УНПЗ», яка перебувала на ремонті після попередньої атаки Сил оборони України. Спалахнула пожежа.