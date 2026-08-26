ППО України вночі знешкодила 134 зі 162 російських БпЛА. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 162 безпілотниками.

У ніч на 26 серпня окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Протистояли цій атаці авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що захисники неба знешкодили 134 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Російські дрони влучили на 18 локаціях, а уламки впали на трьох локаціях.

У Повітряних силах додали, що в повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вранці 26 серпня у Чернігові внаслідок російського удару загорівся житловий будинок. Загинула дитина та жінка, ще одна дитина постраждала. А ввечері внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Один будинок було знищено, а п’ятеро були пошкоджені.