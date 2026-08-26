Бійка цивільних зі співробітниками ТЦК виникла у Тернополі. Фото:

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Бійка цивільних з співробітниками ТЦК виникла у Тернополі.

Ввечері у вівторок, 25 серпня, виник конфлікт під час перевірки осіб, які могли ухилятися від виконання військового обов’язку. Між представниками Територіального центру комплектування та місцевими жителями виникла суперечка. Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, під час спілкування з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. У поліції стверджують, що цивільні почали бити по транспортному засобу та вступили у конфлікт із ТЦКашниками.

Згодом на місце прибули інші наряди поліції, які припинили конфлікт. Наразі силовики встановлюють усіх учасників події й обставини інциденту.

У Тернопільському обласному ТЦК заявили, що конфлікт нібито спровокували місцеві жителі з «метою вчинення протиправних дій проти військовослужбовців групи оповіщення, які виконували службові завдання з перевірки військово-облікових документів у громадян мобілізаційного віку та заходів оповіщення».

Заявляється, що один із ТЦКшників отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у лікарні. Невідомі нібито заволоділи особистими речами військкома та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

За інформацією місцевих ЗМІ та очевидців, працівники ТЦК намагалися витягнути чоловіка з підʼїзду. Після цього цивільні заблокували службове авто й почалася бійка.

Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку стався напад місцевих мешканців на працівників ТЦК, які наздоганяли чоловіка, який відмовився пред’явити документи та назвати свої анкетні дані. У ході конфлікту двоє працівників ТЦК постраждали — отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців та саден.