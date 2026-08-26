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Ракурс
Наслідки російського удару по Лозовій, фото: Сергій Зеленський

Рашисти двічі вдарили по бізнес-центру у Лозовій на Харківщині (ФОТО)

26 сер 2026, 17:53
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Російські загарбники завдали удару по бізнес-центру в щільній житловій забудові міста Лозова на Харківщині.

Про це сьогодні, 26 серпня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Зеленський.

Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади, — розповів він.

Внаслідок російських ударів є постраждалі.

Наразі відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації, — зазначив Зеленський.

Він закликав жителів міста до максимальної обережності:

Не ігноруйте сигнали тривоги. Забирайте дітей з відкритих ділянок! Навіть звичайний підвал може врятувати від поранень. Закликаю не збігатися на місце прильотів. Ви заважаєте медикам та рятувальникам і самі стаєте мішенню для повторних атак.

Наслідки російського удару по Лозовій, фото: Сергій Зеленський

Джерело: Ракурс


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