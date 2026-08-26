Десятки зерновозів стоять у черзі на потрапляння в дунайські порти, зображення: ChatGPT

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Біля Сулінського каналу на Дунаї у черзі стоять близько 70 суден, які прагнуть потрапити в українські порти для завантаження зерна на експорт. Про це сьогодні, 26 серпня, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані трейдерів та аналітиків.

Зазначається, що після того, як російські атаки фактично заблокували українські чорноморські порти, через які проходило 90% експорту зерна країни, деякі вантажі були перенаправлені через річкові порти на Дунаї, пропускна здатність яких значно нижча.

Зернові вантажі конкурують за доступ до портів із вантажами вищого пріоритету, такими як паливо, що уповільнює експорт. Часті попередження про повітряні напади, які змушують призупиняти всі портові операції, ще більше поглиблюють ці перебої, — наголошує агентство.

Reuers зазначає, що Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, і перебої в поставках можуть спричинити зростання світових цін.

Станом на 25 серпня понад 50 суден очікували на проходження через Сулінський канал, тоді як до українських портів на Дунаї щодня прямувало лише від п’яти до семи суден, — повідомила консалтингова компанія ASAP Agri.

Зазначається, що кожен день затримки може коштувати до 8 тис. доларів, що ще більше збільшує і без того високі фрахтові ставки.

Ситуація може погіршитися, якщо в найближчі дні погіршаться погодні умови. Так, очікується, що Сулінський канал буде закритий приблизно на два дні через несприятливі погодні умови.

З 1 по 21 серпня Україна експортувала 539 тис. тонн зерна, тоді як за аналогічний період минулого року — 1,73 млн тонн.

Джерело: Reuters