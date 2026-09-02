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Україна офіційно попередила ICAO про небезпеку російського повітряного простору. Фото:

Україна офіційно попередила ICAO про небезпеку повітряного простору РФ

2 вер 2026, 16:55
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Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпеку для цивільної авіації у повітряному просторі Росії.

Українська влада закликає авіакомпанії, уряди та інших учасників міжнародного авіаційного руху уникати польотів над РФ та враховувати актуальні ризики. Сама ж країна-агресор тривалий час ігнорує існуючі загрози, викликані її війною проти України. Такі дії вже призводили до кількох небезпечних інцидентів у минулі роки. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

На тлі різкої ескалації терору РФ проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим, — йдеться у повідомленні.

За його словами, Київ офіційно попередив ICAO, авіакомпанії та уряди, щоб запобігти можливим ненавмисним інцидентам.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, що повітряний простір Російської Федерації стає небезпечним. При цьому він наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку.

Джерело: Ракурс


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