Мережа McDonald's скоротила меню в деяких українських ресторанах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216066-mcdonald-s-skorotylo-menu-v-deyakyh-restoranah-mereji-v-ukrayini.html

Ракурс

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s заявила про скорочення меню в деяких ресторанах України.

У низці українських ресторанів мережі можуть бути недоступними деякі позиції з меню. Це пов’язано із затримками в постачанні, які викликані частими та тривалими повітряними тривогами. Про це McDonald’s в Україні повідомив у коментарі «РБК-Україна» та «Інтерфакс-Україна».

У компанії зазначили, що разом із логістичним партнером працюють над забезпеченням стабільного постачання продукції до ресторанів. І додали, що актуальне меню конкретного ресторану можна перевірити в застосунку McDonald’s, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів мережі з доставлення.

Нещодавно міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що внаслідок російських атак приблизно 90% сучасних місць для зберігання товарів в Україні знищені, але «загрози голоду немає".

Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти атакували завод Coca-Cola у Київській області. Після ударів ворога президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари по економіці мають за мету виснажити цивільне життя.

Джерела: «РБК-Україна», «Інтерфакс-Україна»