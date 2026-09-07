Зображення із мобілізаційними заходами щодо людини в костюмі супергероя поширилося у соцмережах, фото: Volynblog

https://racurs.ua/ua/n216070-u-volynskomu-tck-sprostovuut-povidomlennya-pro-mobilizaciu-ludyny-pavuka-foto.html

Ракурс

Волинський обласний ТЦК та СП спростовує інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука у Луцьку біля ТРЦ «Промінь», яку 5 вересня поширили низка Telegram-каналі та місцеві медіа.

Про це сьогодні, 7 вересня, повідомило видання ZAXID.NET з посиланням на прес-службу відомстві.

На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка у костюмі супергероя до білого мікроавтобуса.

За словами речниці Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, ця інформація є фейком, а фото та відео з дописів створені за допомогою штучного інтелекту.

Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту, — зазначила Кравчук. — Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту.

Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням.

Джерело: ZAXID.NET